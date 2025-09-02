Concert de Noël Eglise Saint-Amand Bordeaux
Concert de Noël Dimanche 14 décembre, 15h00 Eglise Saint-Amand Gironde
Tarif normal 15€ ; tarif étudiants et demandeurs d’emploi 7€ ; tarif carte jeune 5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-14T15:00:00 – 2025-12-14T16:30:00
Des chants du monde et de Noël pour arriver aux fêtes de fin d’année. Avec l’Ensemble Vocal d’Aquitaine ; le Chœur de femmes Eurydice ; Denis Poras, piano ; Damien Sardet, direction
Eglise Saint-Amand avenue Louis Barthou 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Les Pins-Francs Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « polifonia.contact@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}]
