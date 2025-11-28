CONCERT DE NOEL – EGLISE SAINT-JEAN Tarbes

CONCERT DE NOEL Début : 2025-12-20 à 21:00. Tarif : – euros.

Concert annuel de Noël des CHANTEURS PYRENEENS DE TARBES qui aura lieu le Samedi 20 décembre 2025 à 21 H, en l’Eglise Saint-Jean de Tarbes. Concert de chants de Noël traditionnels et contemporains, conçu comme un voyage musical depuis l’origine jusqu’aux Noëls de nos jours.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

EGLISE SAINT-JEAN RUE BRAUHAUBAN 65000 Tarbes 65