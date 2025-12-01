Concert de Noël Eglise Saint Joseph des Nations Paris
Concert de Noël Eglise Saint Joseph des Nations Paris dimanche 21 décembre 2025.
Le chœur Charles Munch sous la direction de Christophe Barroso et la classe de chant lyrique de Marie-Pascale Leroy vous proposent un concert de Noël mettant à l’honneur les chants sacrés avec au piano, Denis Dubois.
Eglise Saint Joseph des Nations 4 rue Darboy Paris 11e
Le dimanche 21 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
gratuit
Accès libre dans la Limite des places disponibles.
Tout public.
