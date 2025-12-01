Concert de Noël Eglise Saint Joseph des Nations Paris

Le chœur Charles Munch sous la direction de Christophe Barroso et la classe de chant lyrique de Marie-Pascale Leroy vous proposent un concert de Noël mettant à l’honneur les chants sacrés avec au piano, Denis Dubois.

Eglise Saint Joseph des Nations 4 rue Darboy Paris 11e

Le dimanche 21 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

gratuit

Accès libre dans la Limite des places disponibles.

Tout public.

