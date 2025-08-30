Concert de Noël Eglise Saint-Romain Cenon

Concert de Noël Eglise Saint-Romain Cenon samedi 13 décembre 2025.

Tarif normal 15€ ; tarif étudiants et demandeurs d’emploi 7€ ; tarif carte jeune 5€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-13T20:30:00 – 2025-12-13T22:00:00

Des chants du monde et de Noël pour arriver aux fêtes de fin d’année. Avec l’Ensemble Vocal d’Aquitaine ; le Chœur de femmes Eurydice ; Denis Poras, piano ; Damien Sardet, direction

Eglise Saint-Romain 19 Rue du Maréchal Gallieni, 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « polifonia.contact@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556868594 »}]

