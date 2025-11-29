Concert de Noël-Eguberriko kontzertua Saint-Jean-Pied-de-Port

Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Organisé par Iparralai l’école de musique, concert de Noël_Eguberri kontzertua. Buvette et restauration après le concert.   .

Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 24 68 27  iparralai@gmail.com

