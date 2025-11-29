Concert de Noël-Eguberriko kontzertua Saint-Jean-Pied-de-Port
Concert de Noël-Eguberriko kontzertua Saint-Jean-Pied-de-Port samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël-Eguberriko kontzertua
Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Organisé par Iparralai l’école de musique, concert de Noël_Eguberri kontzertua. Buvette et restauration après le concert. .
Cinéma Le Vauban Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 24 68 27 iparralai@gmail.com
English : Concert de Noël-Eguberriko kontzertua
L’événement Concert de Noël-Eguberriko kontzertua Saint-Jean-Pied-de-Port a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque