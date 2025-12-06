Concert de Noël Ensemble vocal Alauda MOULINS Mauléon

Concert de Noël Ensemble vocal Alauda MOULINS Mauléon dimanche 14 décembre 2025.

MOULINS Eglise Mauléon Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-14
2025-12-14

L’ensemble vocal Alauda vous invite à entrer dans la magie de Noël.
Chants polyphoniques profanes et sacrés de Noël.
À l’issue du concert, nous partagerons le goûter.   .

MOULINS Eglise Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 36 99 33  president@ensemblealauda.fr

