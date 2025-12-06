Concert de Noël Ensemble vocal Alauda MOULINS Mauléon

Concert de Noël Ensemble vocal Alauda

MOULINS Eglise Mauléon Deux-Sèvres

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

L’ensemble vocal Alauda vous invite à entrer dans la magie de Noël.

Chants polyphoniques profanes et sacrés de Noël.

À l’issue du concert, nous partagerons le goûter. .

+33 6 07 36 99 33 president@ensemblealauda.fr

