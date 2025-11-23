Concert de Noël Ensemble vocal Au Fil Des Voix Temple St Ruf Valence

Concert de Noël Ensemble vocal Au Fil Des Voix

Temple St Ruf Rue Saint-James Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-23 17:00:00

fin : 2025-11-23 18:30:00

Date(s) :

2025-11-23

L’ensemble vocal Au Fil Des Voix de Romans-sur-Isère donne un concert de musique sacrée dimanche 23 novembre au temple Saint-Ruf à Valence.

.

Temple St Ruf Rue Saint-James Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

The Au Fil Des Voix vocal ensemble from Romans-sur-Isère gives a concert of sacred music on Sunday November 23 at the Temple Saint-Ruf in Valence.

German :

Das Vokalensemble Au Fil Des Voix aus Romans-sur-Isère gibt am Sonntag, den 23. November, ein Konzert mit geistlicher Musik im Tempel Saint-Ruf in Valence.

Italiano :

L’ensemble vocale Au Fil Des Voix di Romans-sur-Isère terrà un concerto di musica sacra domenica 23 novembre presso il tempio di Saint-Ruf a Valence.

Espanol :

El conjunto vocal Au Fil Des Voix, de Romans-sur-Isère, ofrece un concierto de música sacra el domingo 23 de noviembre en el templo Saint-Ruf de Valence.

L’événement Concert de Noël Ensemble vocal Au Fil Des Voix Valence a été mis à jour le 2025-11-13 par Valence Romans Tourisme