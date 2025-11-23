Concert de Noël Ensemble vocal Au Fil Des Voix Temple St Ruf Valence
Concert de Noël Ensemble vocal Au Fil Des Voix
Temple St Ruf Rue Saint-James Valence Drôme
Début : 2025-11-23 17:00:00
fin : 2025-11-23 18:30:00
2025-11-23
L’ensemble vocal Au Fil Des Voix de Romans-sur-Isère donne un concert de musique sacrée dimanche 23 novembre au temple Saint-Ruf à Valence.
English :
The Au Fil Des Voix vocal ensemble from Romans-sur-Isère gives a concert of sacred music on Sunday November 23 at the Temple Saint-Ruf in Valence.
German :
Das Vokalensemble Au Fil Des Voix aus Romans-sur-Isère gibt am Sonntag, den 23. November, ein Konzert mit geistlicher Musik im Tempel Saint-Ruf in Valence.
Italiano :
L’ensemble vocale Au Fil Des Voix di Romans-sur-Isère terrà un concerto di musica sacra domenica 23 novembre presso il tempio di Saint-Ruf a Valence.
Espanol :
El conjunto vocal Au Fil Des Voix, de Romans-sur-Isère, ofrece un concierto de música sacra el domingo 23 de noviembre en el templo Saint-Ruf de Valence.
