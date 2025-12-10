CONCERT DE NOËL ENSEMBLE VOCAL DE PEZENAS Pézenas
3 Rue Chevalier Saint-Jean Pézenas Hérault
Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Pézenas Noëls français, Noëls du monde, Musiques sacrées, Noëls Occitan.
Au programme des chants des Noëls Français, Noëls du monde, Musiques sacrées, Noëls Occitan…
Direction JM Normand
Piano Françoise Omarini
Quatuor à cordes La Magnaguette
Entrée et participation libres
3 Rue Chevalier Saint-Jean Pézenas 34120 Hérault Occitanie info@evpezenas.com
English :
Christmas concert of the Vocal Ensemble of Pézenas French Christmas, Christmas of the world, Sacred music, Occitan Christmas.
