Concert de Noel Ensemble Vocal de Salm

Eglise Saint-Sébastien et Saint Quirin La Petite-Raon Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

Date(s) :

2025-12-21

Grâce à sa chorale mixte d’une trentaine de chanteurs, l’EVS rassemble tous les amateurs de chant choral du Pays des Abbayes et bien au delà !

Venez assister à leur concert de Noël sous la direction de Dominique Eumont.

Entrée Libre.Tout public

0 .

Eglise Saint-Sébastien et Saint Quirin La Petite-Raon 88210 Vosges Grand Est +33 3 29 60 81 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thanks to its mixed choir of some thirty singers, the EVS brings together all choral singing enthusiasts from the Pays des Abbayes and beyond!

Come and enjoy their Christmas concert under the direction of Dominique Eumont.

Free admission.

L’événement Concert de Noel Ensemble Vocal de Salm La Petite-Raon a été mis à jour le 2025-12-16 par OT SAINT DIE DES VOSGES