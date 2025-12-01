Concert de Noël Ensemble vocal du Maine Torcé-en-Vallée

Concert de Noël Ensemble vocal du Maine

Église Torcé-en-Vallée Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-12-13 20:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Ensemble vocal du Maine

Direction Boris Bouchevreau

Harpiste Évelyne Cabaret

Concert au chapeau .

Église Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire ensemblevocaldumaine@hotmail.fr

