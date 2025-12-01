Concert de Noël Ensemble vocal du Maine Torcé-en-Vallée
Église Torcé-en-Vallée Sarthe
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Ensemble vocal du Maine
Direction Boris Bouchevreau
Harpiste Évelyne Cabaret
Concert au chapeau .
Église Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire ensemblevocaldumaine@hotmail.fr
