Concert de Noël Ensemble vocal du Maine Torcé-en-Vallée

Concert de Noël Ensemble vocal du Maine Torcé-en-Vallée samedi 13 décembre 2025.

Concert de Noël Ensemble vocal du Maine

Église Torcé-en-Vallée Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 20:30:00
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Ensemble vocal du Maine
Direction Boris Bouchevreau
Harpiste Évelyne Cabaret

Concert au chapeau   .

Église Torcé-en-Vallée 72110 Sarthe Pays de la Loire   ensemblevocaldumaine@hotmail.fr

English :

Ensemble vocal du Maine

L’événement Concert de Noël Ensemble vocal du Maine Torcé-en-Vallée a été mis à jour le 2025-12-01 par Pays Perche Sarthois