Concert de Noël Ensemble vocal Hémiole Kaysersberg Vignoble

41 Rue du Général de Gaulle Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Sous la direction de Christine Bernhard, l’Avent s’illumine en chants baroques, classiques et romantiques pour célébrer Noël.

Dans l’écrin spirituel de l’église Sainte-Croix, l’Ensemble vocal Hémiole, placé sous la direction de Christine Bernhard, convie le public à un concert de Noël empreint de lumière et de recueillement.

Chœur mixte d’une trentaine de chanteurs, cet ensemble accompagne depuis près de 30 ans la vie musicale de Kaysersberg et de ses alentours. Son répertoire éclectique, qui embrasse les grandes périodes baroque, classique et romantique, a déjà donné vie aux œuvres de Bach, Salieri, Gounod, mais aussi à des pièces profanes pleines de fraîcheur.

À l’occasion de l’Avent, temps d’attente et d’espérance, le chœur proposera un programme festif et varié, alliant la profondeur des grandes pages sacrées à la douceur de chants plus intimes. Une invitation à entrer dans la magie de Noël et à partager ensemble un moment d’harmonie et d’émotion. 0 .

English :

Under the direction of Christine Bernhard, Advent lights up with baroque, classical and romantic songs to celebrate Christmas.

German :

Unter der Leitung von Christine Bernhard erstrahlt der Advent mit Liedern aus Barock, Klassik und Romantik, um Weihnachten zu feiern.

Italiano :

Sotto la direzione di Christine Bernhard, l’Avvento si accende con canzoni barocche, classiche e romantiche per celebrare il Natale.

Espanol :

Bajo la dirección de Christine Bernhard, el Adviento se ilumina con canciones barrocas, clásicas y románticas para celebrar la Navidad.

