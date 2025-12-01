Concert de Noël Ensemble vocal Joseph Muller Bennwihr
Concert de Noël Ensemble vocal Joseph Muller
3 Rue de la Mairie Bennwihr Haut-Rhin
Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00
2025-12-14
Venez assister à ce concert de Noël tenu par l’Ensemble vocal Joseph Müller
3 Rue de la Mairie Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com
English :
Come and enjoy this Christmas concert by the Ensemble vocal Joseph Müller
German :
Besuchen Sie dieses Weihnachtskonzert, das vom Vokalensemble Joseph Müller gehalten wird
Italiano :
Venite a godervi questo concerto di Natale dell’Ensemble vocale Joseph Müller
Espanol :
Ven a disfrutar de este concierto de Navidad por el Ensemble vocal Joseph Müller
