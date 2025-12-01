Concert de Noël Ensemble vocal Joseph Muller Bennwihr

Concert de Noël Ensemble vocal Joseph Muller

Venez assister à ce concert de Noël tenu par l’Ensemble vocal Joseph Müller

3 Rue de la Mairie Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

Come and enjoy this Christmas concert by the Ensemble vocal Joseph Müller

German :

Besuchen Sie dieses Weihnachtskonzert, das vom Vokalensemble Joseph Müller gehalten wird

Italiano :

Venite a godervi questo concerto di Natale dell’Ensemble vocale Joseph Müller

Espanol :

Ven a disfrutar de este concierto de Navidad por el Ensemble vocal Joseph Müller

