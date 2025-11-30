Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de noël Épinal

Concert de noël Épinal dimanche 30 novembre 2025.

Concert de noël

Épinal Vosges

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30

2025-11-30

La chorale de la basilique Saint-Maurice d’Épinal vous invite à leur traditionnel concert de Noël.

Noël au travers des pays du monde.Tout public
Épinal 88000 Vosges Grand Est   dominique.fetzer@free.fr

English :

The choir of Épinal?s Basilica Saint-Maurice invites you to their traditional Christmas concert.

Christmas through the countries of the world.

German :

Der Chor der Basilika Saint-Maurice in Épinal lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert ein.

Weihnachten durch die Länder der Welt.

Italiano :

Il coro della Basilica di Saint-Maurice di Épinal vi invita al suo tradizionale concerto di Natale.

Natale nel mondo.

Espanol :

El coro de la Basílica de San Mauricio de Épinal le invita a su tradicional concierto de Navidad.

La Navidad en el mundo.

