Concert de noël Épinal
Concert de noël Épinal dimanche 30 novembre 2025.
Concert de noël
Épinal Vosges
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 16:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
La chorale de la basilique Saint-Maurice d’Épinal vous invite à leur traditionnel concert de Noël.
Noël au travers des pays du monde.Tout public
0 .
Épinal 88000 Vosges Grand Est dominique.fetzer@free.fr
English :
The choir of Épinal?s Basilica Saint-Maurice invites you to their traditional Christmas concert.
Christmas through the countries of the world.
German :
Der Chor der Basilika Saint-Maurice in Épinal lädt Sie zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert ein.
Weihnachten durch die Länder der Welt.
Italiano :
Il coro della Basilica di Saint-Maurice di Épinal vi invita al suo tradizionale concerto di Natale.
Natale nel mondo.
Espanol :
El coro de la Basílica de San Mauricio de Épinal le invita a su tradicional concierto de Navidad.
La Navidad en el mundo.
L’événement Concert de noël Épinal a été mis à jour le 2025-10-21 par OT EPINAL ET SA REGION