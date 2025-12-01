Concert de Noël Théâtre Municipal d’Epinal Épinal
Théâtre Municipal d'Epinal 1 Rue François Blaudez Épinal Vosges
Mardi 2025-12-23 19:00:00
2025-12-23 20:15:00
2025-12-23
Concert de Noël à Épinal
Rejoignez Musicâme France à Épinal pour un voyage musical émouvant et festif, où chaque note fera résonner l’élégance des grandes œuvres et la magie de Noël.
Laissez-vous emporter par un moment de grâce et de partage au cœur des Vosges.
Réservez dès maintenant vos places pour un concert inoubliable !
Artistes: Flûtes Issam Garfi ; Violon-solo Marie-Claudine Papadopoulos, 2nd violon Clotilde Sors ; Alto Jean-Christophe Garzia ; Violoncelle Alexandre Vay
Programme
J.Strauss “Die Fledermaus” Ouverture
P.I.Tchaïkovsky “Casse-noisette” Valse des fleurs
J.Williams Harry Potter “Hedwig’s Theme”
A.Corelli Concerto de Noël
C.P.E Bach Concerto pour flûte en La Maj.
A.Albinoni Adagio
A.Vivaldi Les Quatre Saisons: Concerto en Fa min “l’hiver”
Chants de Nöel Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmasTout public
Théâtre Municipal d’Epinal 1 Rue François Blaudez Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 7 74 99 79 70
English :
Christmas concert in Épinal
Join Musicâme France in Épinal for a moving and festive musical journey, where every note will resonate with the elegance of the great works and the magic of Christmas.
Let yourself be carried away by a moment of grace and sharing in the heart of the Vosges.
Reserve your tickets now for an unforgettable concert!
Artists: Flutes Issam Garfi ; Solo violin Marie-Claudine Papadopoulos, 2nd violin Clotilde Sors ; Viola Jean-Christophe Garzia ; Cello Alexandre Vay
Program
J.Strauss: Die Fledermaus? Overture
P.I.Tchaikovsky: ?The Nutcracker? Waltz of the Flowers
J.Williams: Harry Potter ?Hedwig?s Theme?
A.Corelli: Christmas Concerto
C.P.E Bach: Concerto for flute in A Maj.
A.Albinoni: Adagio
A.Vivaldi: The Four Seasons: Concerto in F min ?l?hiver?
Christmas carols: Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmas
German :
Weihnachtskonzert in Épinal
Begleiten Sie Musicâme France in Épinal auf eine bewegende und festliche musikalische Reise, bei der jede Note die Eleganz der großen Werke und den Zauber von Weihnachten widerspiegelt.
Lassen Sie sich von einem Moment der Anmut und des Teilens im Herzen der Vogesen mitreißen.
Buchen Sie jetzt Ihre Plätze für ein unvergessliches Konzert!
Künstler: Flöten Issam Garfi; Solovioline Marie-Claudine Papadopoulos, 2. Violine Clotilde Sors; Viola Jean-Christophe Garzia; Violoncello Alexandre Vay
Programm
J.Strauss: ?Die Fledermaus? Ouvertüre
P.I.Tschaikowsky: Der Nussknacker ? Blumenwalzer
J.Williams: Harry Potter ?Hedwig?s Theme?
A.Corelli: Weihnachtskonzert
C.P.E. Bach: Flötenkonzert in A-Dur.
A.Albinoni: Adagio
A.Vivaldi: Die vier Jahreszeiten: Konzert in F Min. ?der Winter?
Weihnachtslieder: Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmas
Italiano :
Concerto di Natale a Épinal
Unitevi a Musicâme France a Épinal per un viaggio musicale emozionante e festoso, dove ogni nota risuonerà dell’eleganza delle grandi opere e della magia del Natale.
Lasciatevi travolgere da un momento di grazia e condivisione nel cuore dei Vosgi.
Prenotate subito i vostri biglietti per un concerto indimenticabile!
Artisti: Flauti Issam Garfi; Violino solo Marie-Claudine Papadopoulos, 2° violino Clotilde Sors; Viola Jean-Christophe Garzia; Violoncello Alexandre Vay
Programma
J.Strauss: Die Fledermaus? Ouverture
P.I.Tchaikovsky: Lo Schiaccianoci? Valzer dei fiori
J.Williams: Tema di Edvige di Harry Potter?
A.Corelli: Concerto di Natale
C.P.E Bach: Concerto per flauto in la magg.
A.Albinoni: Adagio
A.Vivaldi: Le quattro stagioni: Concerto in Fa min l’hiver ?
Canti natalizi Il est né le divin enfant , We wish you a merry christmas
Espanol :
Concierto de Navidad en Épinal
Únase a Musicâme France en Épinal para un viaje musical conmovedor y festivo, donde cada nota resonará con la elegancia de las grandes obras y la magia de la Navidad.
Déjese llevar por un momento de gracia y convivencia en el corazón de los Vosgos.
Reserve ya sus entradas para un concierto inolvidable
Artistas: Flautas Issam Garfi; Violín solista Marie-Claudine Papadopoulos, 2º violín Clotilde Sors; Viola Jean-Christophe Garzia; Violonchelo Alexandre Vay
Programa
J.Strauss: Die Fledermaus? Obertura
P.I.Tchaikovsky: El Cascanueces Vals de las Flores
J.Williams: Tema de Hedwig de Harry Potter
A.Corelli: Concierto de Navidad
C.P.E Bach Concierto para flauta en La mayor
A.Albinoni: Adagio
A.Vivaldi Las Cuatro Estaciones: Concierto en Fa min ?l?hiver?
Villancicos Il est né le divin enfant , Te deseamos una feliz navidad
