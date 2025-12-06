Concert de Noël & Épiphanie Orthodoxe Église Notre Dame de la Salette Paris

Noël & Épiphanie Orthodoxe

Par le Choeur de la Cathédrale Russe de Paris – St Alexandre Nevsky

Chants Traditionnels & Liturgiques Orthodoxes

Le chœur de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky a été fondé à Paris par Eugène Evetz en 1963. En 2007 c’est le protodiacre Alexandre Kedroff qui en prend la direction. Issu d’une génération illustre de musiciens, Alexandre Kedroff hérite naturellement du patrimoine culturel familial. Depuis sa nomination à la tête du chœur de la cathédrale, il se consacre entièrement à cette fonction et contribue à l’enrichissement du répertoire par des œuvres basées sur les mélodies anciennes russes.

Le chœur de la cathédrale Saint-Alexandre-Nevsky, en plus de la liturgie, donne des concerts en France et à l’étranger.

Le dimanche 11 janvier 2026

de 15h30 à 16h30

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Église Notre Dame de la Salette 27, rue de Dantzig 75015 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1977017293946?aff=oddtdtcreator