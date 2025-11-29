Concert de Noël Espelette

Concert de Noël

Concert de Noël Espelette samedi 13 décembre 2025.

Concert de Noël

Salle du patronage Espelette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13

Date(s) :
2025-12-13

Avec la participation des enfants de l’école publique d’Espelette et de l’Harmonie de Cambo.   .

Salle du patronage Espelette 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 93 95 02 

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Espelette a été mis à jour le 2025-11-27 par Office de Tourisme Pays Basque