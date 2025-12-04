Concert de Noël Espès-Undurein

Concert de Noël

Église d’Espès Espès-Undurein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Il momento vocale vous invite à Espès.

La belle église d’Espes accueillera le concert de Noël du chœur de chambre Il Memento Vocale. Fondé en 1996 à Salies de Béarn, Il Momento Vocale aime diversifier ses concerts dans leur forme et leur contenu, de la musique ancienne aux pièces plus récentes, sans oublier les œuvres traditionnelles. Le chœur vous propose une promenade à travers les époques et les pays, le temps de rêver d’un monde plus doux, plus chaleureux . .

Église d’Espès Espès-Undurein 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 28 02 37

