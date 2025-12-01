Concert de Noël et de la solidarité Erstein

Concert de Noël et de la solidarité

rue du Capitaine Da Erstein Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Dimanche 2025-12-14 17:00:00

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Harmonie municipale d’Erstein, chorales d’Erstein et environs & ensemble de cordes de l’École municipale de Musique d’Erstein

Placé sous la direction de Rudy Valdivia, le concert de la solidarité réunit au profit d’une association caritative les chorales d’Erstein et l’ensemble vocal de l’École municipale de Musique d’Erstein.

Concert mêlant musique vocale mais aussi musique instrumentale, y participent également les musiciens de l’Harmonie municipale d’Erstein et l’ensemble de cordes de l’École municipale de Musique d’Erstein.

Les choristes et musiciens présenteront un programme pour le moins éclectique, de la musique de chambre à la formation orchestrale, passant de la variété française aux chants de Noël traditionnels et du gospel à la musique classique. 0 .

Erstein Municipal Band, choirs from Erstein and surroundings & string ensemble of the Erstein Municipal School of Music

