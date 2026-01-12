Concert de Noël et des Rois Eglise St Vincent Lucq-de-Béarn

Concert de Noël et des Rois

Eglise St Vincent 1914 Chem de la Mairie Lucq-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

L’association Il Momento Vocale invite petits et grands à partager la magie de Noël et la Marche des Rois. Entre rêve et légendes, histoire et traditions séculaires, laissez-vous porter par les chants poétiques, en espagnol, allemand, russe, basque, islandais, latin, anglais et français. .

Eglise St Vincent 1914 Chem de la Mairie Lucq-de-Béarn 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 06 14 93 dupontgarcia@gmail.com

