Concert de Noël et du Nouvel an, Église Notre Dame de l’Assomption Quimperlé

Concert de Noël et du Nouvel an

Église Notre Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-28 16:00:00

fin : 2025-12-28 17:30:00

Date(s) :

2025-12-28

Concert du trio de Claude Nadeau, orgue, entourée de Jean-Yves Le Dissez bombarde et Didier Durassier biniou.

Musique baroque française (notamment Noëls pour orgue de Balbastre, Lebègue ou Dandrieu) Noëls populaires provençaux, bourguignons et bretons bien sûr.

Organisé par les Amis de l’orgue de Quimperlé. .

Église Notre Dame de l’Assomption Place Saint-Michel Quimperlé 29300 Finistère Bretagne +33 6 63 62 84 96

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert de Noël et du Nouvel an

L’événement Concert de Noël et du Nouvel an Quimperlé a été mis à jour le 2025-12-22 par OT QUIMPERLE LES RIAS