Concert de Noël Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime

Gratuit.

2025-12-13 16:00:00
2025-12-13

2025-12-13

Gratuit.
Concert de la Maîtrise de la Collégiale d'Eu sous la direction de Maximilien Parès.
A la flûte Sabine Labbé.

