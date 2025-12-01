Concert de Noël Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu
Concert de Noël Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Début : 2025-12-13 16:00:00
2025-12-13
Gratuit.
Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu sous la direction de Maximilien Parès.
A la flûte Sabine Labbé. .
Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 44 00
