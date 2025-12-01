Concert de Noël Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent Eu

Concert de Noël

Collégiale Notre-Dame et Saint-Laurent 4 Place Guillaume le Conquérant Eu Seine-Maritime

Début : 2025-12-13 16:00:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Gratuit.

Concert de la Maîtrise de la Collégiale d’Eu sous la direction de Maximilien Parès.

A la flûte Sabine Labbé. .

