Concert de Noël

Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 15h. Eglise Sainte-Maxime Eyragues Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 15:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Concert de Noël organisé par l’association Témoignage et Patrimoine.

Noëls d’ici ou d’ailleurs, Noëls d’hier ou aujourd’hui, célébrons tous ensemble la magie de Noël. .

Eglise Sainte-Maxime Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 84 47

English :

Christmas concert organized by the Témoignage et Patrimoine association.

L’événement Concert de Noël Eyragues a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence