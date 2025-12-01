Concert de Noël Eyragues
Concert de Noël Eyragues dimanche 21 décembre 2025.
Concert de Noël
Dimanche 21 décembre 2025 à partir de 15h. Eglise Sainte-Maxime Eyragues Bouches-du-Rhône
Début : 2025-12-21 15:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Concert de Noël organisé par l’association Témoignage et Patrimoine.
Noëls d’ici ou d’ailleurs, Noëls d’hier ou aujourd’hui, célébrons tous ensemble la magie de Noël. .
Eglise Sainte-Maxime Eyragues 13630 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 84 47
Christmas concert organized by the Témoignage et Patrimoine association.
