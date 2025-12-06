Concert de Noël Fabienne Della-Moniqua et son groupe Saint-Geneys-près-Saint-Paulien

Concert de Noël Fabienne Della-Moniqua et son groupe

Eglise Saint-Barthémély Saint-Geneys-près-Saint-Paulien Haute-Loire

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Début : 2025-12-06 21:00:00

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Fabienne Della-Moniqua accompagné de ses choristes, Samedi 06 Décembre 2025 à 21h dans l’église de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien !

Eglise Saint-Barthémély Saint-Geneys-près-Saint-Paulien 43350 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 99 09 11 20

English :

Fabienne Della-Moniqua accompanied by her choristers, Saturday 06 December 2025 at 9pm in the church of Saint-Geneys-près-Saint-Paulien!

German :

Fabienne Della-Moniqua begleitet von ihren Choristen am Samstag, den 06. Dezember 2025 um 21 Uhr in der Kirche von Saint-Geneys-près-Saint-Paulien!

Italiano :

Fabienne Della-Moniqua accompagnata dai suoi coristi, sabato 06 dicembre 2025 alle 21.00 nella chiesa di Saint-Geneys-près-Saint-Paulien!

Espanol :

Fabienne Della-Moniqua acompañada de sus coristas, el sábado 6 de diciembre de 2025 a las 21:00 h en la iglesia de Saint-Geneys-près-Saint-Paulien

