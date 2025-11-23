CONCERT DE NOËL Faugères

CONCERT DE NOËL

Rampe du Temple Faugères Hérault

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Concert de Noël au profit de l’école de Faugères à 18h30 au Temple de Faugères.

Anna STÉPHANY MEZZO SOPRANO, Conrad WILKINSON Piano, Aïsha ORAZBAYEVA Violon,

Louis MERLET Alte/ Violon, Jonas HEES et Keith HALL Violoncelle, avec les enfants de l’école de Faugères. Tarif 10€ + apéritif offert, gratuit 12 ans. Paiement sur place. Réservation par SMS.

Rampe du Temple Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 56 73 91 89

English :

Christmas concert in aid of the Faugères school at 6:30 pm at the Temple de Faugères.

Anna STÉPHANY MEZZO SOPRANO, Conrad WILKINSON Piano, Aïsha ORAZBAYEVA Violin,

Louis MERLET Alte/ Violin, Jonas HEES and Keith HALL Cello, with children from the Faugères school. Price: 10? + aperitif, free for children under 12. Payment on site. Reservations by SMS.

German :

Weihnachtskonzert zu Gunsten der Schule von Faugères um 18:30 Uhr im Tempel von Faugères.

Anna STÉPHANY MEZZO SOPRANO, Conrad WILKINSON Klavier, Aïsha ORAZBAYEVA Violine,

Louis MERLET Alte/Violine, Jonas HEES und Keith HALL Violoncello, mit den Kindern der Schule von Faugères. Preis: 10? + kostenloser Aperitif, kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Zahlung vor Ort. Reservierung per SMS.

Italiano :

Concerto di Natale a favore della scuola di Faugères alle 18.30 nel Temple de Faugères.

Anna STÉPHANY MEZZO SOPRANO, Conrad WILKINSON Pianoforte, Aïsha ORAZBAYEVA Violino,

Louis MERLET violino, Jonas HEES e Keith HALL violoncello, con i bambini della scuola di Faugères. Prezzo: 10 euro + aperitivo in omaggio, gratuito per i minori di 12 anni. Pagamento in loco. Prenotazioni via SMS.

Espanol :

Concierto de Navidad en beneficio de la escuela de Faugères a las 18.30 h en el Temple de Faugères.

Anna STÉPHANY MEZZO SOPRANO, Conrad WILKINSON Piano, Aïsha ORAZBAYEVA Violín,

Louis MERLET Alte/ Violín, Jonas HEES y Keith HALL Violonchelo, con niños de la escuela de Faugères. Precio: 10 euros + aperitivo de cortesía, gratuito para menores de 12 años. Pago in situ. Reservas por SMS.

