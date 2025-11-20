CONCERT DE NOËL Faugères

CONCERT DE NOËL

RAMPE DU TEMPLE Faugères Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Concert de noël au profit de l’école de Faugères à 18h30 au Temple de Faugères.

Tarif 10€ + apéritif offert. Gratuit 12 ans. Paiement sur place. Réservation possible par SMS.

.

RAMPE DU TEMPLE Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 56 73 91 89

English :

Christmas concert in aid of the Faugères school at 6:30pm at the Faugères Temple.

Price: 10? + aperitif. Free for children under 12. Payment on site. Reservations by SMS.

German :

Weihnachtskonzert zu Gunsten der Schule von Faugères um 18:30 Uhr im Tempel von Faugères.

Preis: 10? + kostenloser Aperitif. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Zahlung vor Ort. Reservierung per SMS möglich.

Italiano :

Concerto di Natale a favore della scuola di Faugères alle 18.30 nel Tempio di Faugères.

Prezzo: 10 € + aperitivo. Gratuito per i minori di 12 anni. Pagamento in loco. Prenotazioni via SMS.

Espanol :

Concierto de Navidad a beneficio de la escuela de Faugères a las 18.30 h en el Templo de Faugères.

Precio: 10 euros + aperitivo. Gratis para menores de 12 años. Pago in situ. Reservas por SMS.

