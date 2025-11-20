CONCERT DE NOËL Faugères
CONCERT DE NOËL Faugères jeudi 11 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL
RAMPE DU TEMPLE Faugères Hérault
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Concert de noël au profit de l’école de Faugères à 18h30 au Temple de Faugères.
Tarif 10€ + apéritif offert. Gratuit 12 ans. Paiement sur place. Réservation possible par SMS.
RAMPE DU TEMPLE Faugères 34600 Hérault Occitanie +33 6 56 73 91 89
English :
Christmas concert in aid of the Faugères school at 6:30pm at the Faugères Temple.
Price: 10? + aperitif. Free for children under 12. Payment on site. Reservations by SMS.
German :
Weihnachtskonzert zu Gunsten der Schule von Faugères um 18:30 Uhr im Tempel von Faugères.
Preis: 10? + kostenloser Aperitif. Kostenlos für Kinder unter 12 Jahren. Zahlung vor Ort. Reservierung per SMS möglich.
Italiano :
Concerto di Natale a favore della scuola di Faugères alle 18.30 nel Tempio di Faugères.
Prezzo: 10 € + aperitivo. Gratuito per i minori di 12 anni. Pagamento in loco. Prenotazioni via SMS.
Espanol :
Concierto de Navidad a beneficio de la escuela de Faugères a las 18.30 h en el Templo de Faugères.
Precio: 10 euros + aperitivo. Gratis para menores de 12 años. Pago in situ. Reservas por SMS.
L’événement CONCERT DE NOËL Faugères a été mis à jour le 2025-11-18 par 34 OT AVANT-MONTS