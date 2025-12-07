Concert de Noël Felletin

Concert de Noël

2025-12-07

La chorale Cantate en Fa vous propose de célébrer les festivités de Noël et vous propose un concert de chants sacrés, Noël d’ici et d’ailleurs sous la direction de Frantz Avril.

Rendez-vous à l’église du Moutier de Felletin. .

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 67 47 39

