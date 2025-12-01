CONCERT DE NOËL EGLISE Folcarde
CONCERT DE NOËL EGLISE Folcarde samedi 20 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL
EGLISE 34 Rue du Presbytère Folcarde Haute-Garonne
Tarif :
Date :
Début : 2025-12-20 19:30:00
fin : 2025-12-20 20:30:00
Date(s) :
2025-12-20
Cette année nous vous offrirons de nouveaux chants ainsi que de beaux moments musicaux !
Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Concert de Noël annuel Samedi 20 Décembre à 19h30 dans l’église de Folcarde.
Un grand merci à Mr le Curé de Villefranche qui nous autorise à chanter dans l’église.
Et comme tous les ans un apéritif sera offert par les choristes et la mairie à tous les habitants du village.
L’église est très bien chauffée (merci Mr le Maire!) mais les places limitées.
Nous vous attendons nombreux. .
EGLISE 34 Rue du Presbytère Folcarde 31290 Haute-Garonne Occitanie oc-tave@live.fr
English :
This year we’ll be bringing you new songs and great musical moments!
