CONCERT DE NOËL EGLISE Folcarde

CONCERT DE NOËL

EGLISE 34 Rue du Presbytère Folcarde Haute-Garonne

Début : 2025-12-20 19:30:00

fin : 2025-12-20 20:30:00

2025-12-20

Cette année nous vous offrirons de nouveaux chants ainsi que de beaux moments musicaux !

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre Concert de Noël annuel Samedi 20 Décembre à 19h30 dans l’église de Folcarde.

Un grand merci à Mr le Curé de Villefranche qui nous autorise à chanter dans l’église.

Et comme tous les ans un apéritif sera offert par les choristes et la mairie à tous les habitants du village.

L’église est très bien chauffée (merci Mr le Maire!) mais les places limitées.

Nous vous attendons nombreux. .

English :

This year we’ll be bringing you new songs and great musical moments!

