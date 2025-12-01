Concert de Noël Fontenay-près-Vézelay
Eglise Fontenay-près-Vézelay Yonne
Tarif : – –
Début : 2025-12-21 16:00:00
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Concert de Noël Vox Dumane; ensemble vocal à cappella. Direction Sarah Tetelbom; suivi d’un verre de l’amitié offert par le Comité des Fêtes .
Eglise Fontenay-près-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19
