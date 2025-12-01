Concert de Noël

Eglise Fontenay-près-Vézelay Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 16:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Concert de Noël Vox Dumane; ensemble vocal à cappella. Direction Sarah Tetelbom; suivi d’un verre de l’amitié offert par le Comité des Fêtes .

Eglise Fontenay-près-Vézelay 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 34 14 19

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Fontenay-près-Vézelay a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Grand Vézelay