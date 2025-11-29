Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Rue du Parc Forbach samedi 29 novembre 2025.

Rue du Parc Marché de Noël – Forbach Moselle

Vendredi 2025-11-29
2025-12-23

2025-11-29

Différents concerts proposés chaque mardi à la Roseraie.Tout public
Rue du Parc Marché de Noël – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00 

English :

Various concerts every Tuesday at the Roseraie.

German :

Verschiedene Konzerte, die jeden Dienstag in der Roseraie angeboten werden.

Italiano :

Vari concerti ogni martedì alla Roseraie.

Espanol :

Varios conciertos todos los martes en la Roseraie.

