Concert de Noël Rue du Parc Forbach
Rue du Parc Marché de Noël – Forbach Moselle
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-29
fin : 2025-12-23
2025-11-29
Différents concerts proposés chaque mardi à la Roseraie.Tout public
Rue du Parc Marché de Noël – Forbach 57600 Moselle Grand Est +33 3 87 84 30 00
English :
Various concerts every Tuesday at the Roseraie.
German :
Verschiedene Konzerte, die jeden Dienstag in der Roseraie angeboten werden.
Italiano :
Vari concerti ogni martedì alla Roseraie.
Espanol :
Varios conciertos todos los martes en la Roseraie.
