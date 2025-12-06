Concert de Noël Frettemeule

Concert de Noël

Concert de Noël à Frettemeule

Proposée par les heures musicales de la Bresle Orféo 2000

18h00 Eglise chauffée

Au programme Le joueur de flûte de Hamelin

Bien plus que de simple histoire pour endormir les enfants, les contes populaires sont les derniers vestiges des mythes antiques. Les contes proposent une vision du monde et de l’univers. Ils ressuscitent des croyances éternelles et portent un regard lucide sur la nature humaine.

Connus ou moins connus, les contes des frères Grimm sont des sommets de la langue Germanique et au delà un trésor de sagesse populaire. Le joueur de flûte de Hamelin est une très vieille légende allemande, arrivée jusqu’à notre époque sous le titre original Der Rattenfänger von Hameln . Elle évoque un désastre probablement survenu le 26 juin 1284 dans la ville de Hamelin. Petits et grands, nous vous proposons de suivre le joueur de flûte dans sa folle aventure en compagnie de Hândel, Vivaldi, Bach…

Jean-Pierre MENUGE Flûte à bec Fernanda ROMILA Clavecin Amandine MENUGE Violoncelle

Entrée libre. Infos 06 30 49 44 29

English :

Christmas concert in Frettemeule

Organized by les heures musicales de la Bresle Orféo 2000

6:00 pm Heated church

On the program The Pied Piper of Hamelin

Much more than simple bedtime stories, folk tales are the last vestiges of ancient myths. Folk tales offer a vision of the world and the universe. They resurrect eternal beliefs and take a lucid look at human nature.

Whether well-known or lesser-known, the Grimm brothers’ fairy tales are the pinnacles of the Germanic language, and beyond that a treasure trove of folk wisdom. The Pied Piper of Hamelin is a very old German legend, which has come down to us under the original title Der Rattenfänger von Hameln . It tells of a disaster that probably occurred in the town of Hamelin on June 26, 1284. Young and old alike, we invite you to follow the Pied Piper on his wild adventure, in the company of Hândel, Vivaldi, Bach…

Jean-Pierre MENUGE Recorder Fernanda ROMILA Harpsichord Amandine MENUGE Cello

Free admission. Info 06 30 49 44 29

German :

Weihnachtskonzert in Frettemeule

Angeboten von Les heures musicales de la Bresle Orféo 2000

18.00 Uhr Beheizte Kirche

Auf dem Programm stehen: Der Rattenfänger von Hameln

Volksmärchen sind weit mehr als nur eine Geschichte, um Kinder in den Schlaf zu wiegen. Sie sind die letzten Überbleibsel der antiken Mythen. Märchen bieten eine Vision der Welt und des Universums. Sie lassen ewige Glaubensvorstellungen wieder aufleben und werfen einen klaren Blick auf die menschliche Natur.

Die bekannten und weniger bekannten Märchen der Brüder Grimm sind Höhepunkte der germanischen Sprache und darüber hinaus ein Schatz an Volksweisheit. Der Rattenfänger von Hameln ist eine sehr alte deutsche Sage, die unter dem Originaltitel Der Rattenfänger von Hameln bis in unsere Zeit gelangt ist. Sie erzählt von einer Katastrophe, die sich wahrscheinlich am 26. Juni 1284 in der Stadt Hameln ereignet hat. Ob Groß oder Klein, wir schlagen Ihnen vor, den Rattenfänger auf seinem wilden Abenteuer zu begleiten, in Begleitung von Händel, Vivaldi, Bach…

Jean-Pierre MENUGE Blockflöte Fernanda ROMILA Cembalo Amandine MENUGE Violoncello

Der Eintritt ist frei. Infos: 06 30 49 44 29

Italiano :

Concerto di Natale a Frettemeule

Organizzato da les heures musicales de la Bresle Orféo 2000

ore 18.00 Chiesa riscaldata

In programma Il pifferaio di Hamelin

Molto più che semplici storie della buonanotte, i racconti popolari sono le ultime vestigia di antichi miti. I racconti popolari offrono una visione del mondo e dell’universo. Fanno rivivere credenze eterne e gettano uno sguardo lucido sulla natura umana.

Le fiabe dei fratelli Grimm, note e meno note, sono un capolavoro della lingua germanica e un tesoro di saggezza popolare. Il pifferaio di Hamelin è un’antichissima leggenda tedesca, giunta fino a noi con il titolo originale Der Rattenfänger von Hameln . Racconta di un disastro avvenuto probabilmente il 26 giugno 1284 nella città di Hamelin. Vi invitiamo, grandi e piccini, a seguire il pifferaio magico nella sua selvaggia avventura in compagnia di Hândel, Vivaldi, Bach…

Jean-Pierre MENUGE Flauto dolce Fernanda ROMILA Clavicembalo Amandine MENUGE Violoncello

Ingresso libero. Informazioni: 06 30 49 44 29

Espanol :

Concierto de Navidad en Frettemeule

Organizado por les heures musicales de la Bresle Orféo 2000

18.00 h Iglesia climatizada

Programa El flautista de Hamelin

Mucho más que simples cuentos para dormir, los cuentos populares son los últimos vestigios de los antiguos mitos. Los cuentos populares ofrecen una visión del mundo y del universo. Reavivan creencias eternas y ofrecen una visión lúcida de la naturaleza humana.

Los cuentos de los hermanos Grimm, conocidos y menos conocidos, son una obra maestra de la lengua germánica y un tesoro de sabiduría popular. El flautista de Hamelín es una leyenda alemana muy antigua, que ha llegado hasta nosotros con el título original de Der Rattenfänger von Hameln . Narra una catástrofe ocurrida probablemente el 26 de junio de 1284 en la ciudad de Hamelín. Le invitamos, a grandes y pequeños, a seguir al Flautista de Hamelín en su alocada aventura en compañía de Hândel, Vivaldi, Bach…

Jean-Pierre MENUGE Flauta dulce Fernanda ROMILA Clave Amandine MENUGE Violonchelo

Entrada gratuita. Información: 06 30 49 44 29

