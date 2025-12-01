Concert de Noël Place de la Bascule Gavray-sur-Sienne

Concert de Noël

Place de la Bascule Gavray Gavray-sur-Sienne Manche

Début : 2025-12-21 18:00:00

Concert de Noël. Rendez-vous à 18h sur la place de l’Eglise à Gavray-sur-Sienne. .

