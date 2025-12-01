Concert de Noël

Geishouse Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-21 16:00:00

2025-12-21

La Musique Union de Geishouse a l’immense joie, de vous inviter à son concert de Noël. Avec les chanteurs et les enfants du village, nous espérons que cette joyeuse pause musicale saura raviver vos passions !

English :

The Musique Union de Geishouse is delighted to invite you to its Christmas concert. Together with the singers and children of the village, we hope this joyful musical break will rekindle your passions!

German :

Die Musique Union de Geishouse hat die große Freude, Sie zu ihrem Weihnachtskonzert einzuladen. Gemeinsam mit den Sängern und den Kindern des Dorfes hoffen wir, dass diese fröhliche musikalische Pause Ihre Leidenschaften neu entfachen wird!

Italiano :

La Geishouse Music Union è lieta di invitarvi al suo concerto di Natale. Insieme ai cantanti e ai bambini del villaggio, speriamo che questa gioiosa pausa musicale riaccenda le vostre passioni!

Espanol :

La Unión Musical del Geishouse tiene el placer de invitarle a su concierto de Navidad. Junto con los cantantes y los niños del pueblo, ¡esperamos que esta alegre pausa musical reavive sus pasiones!

