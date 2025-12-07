CONCERT DE NOËL Gigean

CONCERT DE NOËL

L’ensemble vocal de Montpellier vous donne rendez-vous pour un moment musical d’exception à l’occasion des fêtes de fin d’année.Au programme Gloria de VivaldiChants traditionnels de NoëlAvec Juliette Hammel, sopranoNathalie Cases, mezzo-sopranoKarine Leonelli, pianoDirection musicale Franck FontcouberteUn concert chaleureux et raffiné à ne pas manquer pour entrer pleinement dans la magie de Noël. .

A warm and refined concert not to be missed to fully enter into the magic of Christmas.

