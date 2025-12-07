CONCERT DE NOËL Gigean
14 Rue Hôtel de ville Gigean Hérault
L’ensemble vocal de Montpellier vous donne rendez-vous pour un moment musical d’exception à l’occasion des fêtes de fin d’année.Au programme Gloria de VivaldiChants traditionnels de NoëlAvec Juliette Hammel, sopranoNathalie Cases, mezzo-sopranoKarine Leonelli, pianoDirection musicale Franck FontcouberteUn concert chaleureux et raffiné à ne pas manquer pour entrer pleinement dans la magie de Noël. .
14 Rue Hôtel de ville Gigean 34770 Hérault Occitanie +33 6 14 71 77 31 service-com@ville-gigean.fr
English :
A warm and refined concert not to be missed to fully enter into the magic of Christmas.
