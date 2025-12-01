Concert de Noël Gospel à Saint Sauveur de Meilhan Saint-Sauveur-de-Meilhan

Concert de Noël Gospel à Saint Sauveur de Meilhan Saint-Sauveur-de-Meilhan dimanche 14 décembre 2025.

Concert de Noël Gospel à Saint Sauveur de Meilhan

Eglise Saint-Sauveur-de-Meilhan Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Concert de Noël Gospel à Saint Sauveur de Meilhan avec Soul Grapes Singers et Silver Praise.

Comme chaque année, le Comité des Fêtes vous propose son Concert de Noël, avec ses chants gospel dirigé par Marylène Olivier et le choeur Soul Grapes Singers de quinze artistes. Silver Praise nous offrira également son cadeau vocal. Venez profiter de cette musique de qualité dans une église à l’acoustique remarquable. Vin chaud en sortie. Voir moins .

Eglise Saint-Sauveur-de-Meilhan 47180 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine comitedesfetes47180@gmail.com

English : Concert de Noël Gospel à Saint Sauveur de Meilhan

Christmas Gospel concert at Saint Sauveur de Meilhan with Soul Grapes Singers and Silver Praise.

German : Concert de Noël Gospel à Saint Sauveur de Meilhan

Gospel-Weihnachtskonzert in Saint Sauveur de Meilhan mit Soul Grapes Singers und Silver Praise.

Italiano :

Concerto Gospel di Natale a Saint Sauveur de Meilhan con Soul Grapes Singers e Silver Praise.

Espanol : Concert de Noël Gospel à Saint Sauveur de Meilhan

Concierto navideño de Gospel en Saint Sauveur de Meilhan con Soul Grapes Singers y Silver Praise.

L’événement Concert de Noël Gospel à Saint Sauveur de Meilhan Saint-Sauveur-de-Meilhan a été mis à jour le 2025-10-20 par OT Val de Garonne