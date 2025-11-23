CONCERT DE NOËL GOSPEL Béziers
CONCERT DE NOËL GOSPEL Béziers vendredi 26 décembre 2025.
CONCERT DE NOËL GOSPEL
Plan Mgr Blaquière Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26
Date(s) :
2025-12-26
Vivez la magie de Noël avec un concert de gospel vibrant et chaleureux ! Voix puissantes, joie et énergie pour célébrer les fêtes dans un moment musical inoubliable.
Vivez la magie de Noël lors d’un concert de gospel vibrant et chaleureux ! Voix puissantes, émotions et joie partagée vous attendent pour célébrer les fêtes avec énergie et lumière. Un moment musical inoubliable à ne pas manquer. .
Plan Mgr Blaquière Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73
English :
Experience the magic of Christmas with a warm and vibrant gospel concert! Powerful voices, joy and energy to celebrate the holidays in an unforgettable musical moment.
German :
Erleben Sie den Zauber von Weihnachten mit einem vibrierenden und herzlichen Gospelkonzert! Starke Stimmen, Freude und Energie, um die Feiertage in einem unvergesslichen musikalischen Moment zu begehen.
Italiano :
Vivete la magia del Natale con un concerto gospel caldo e vibrante! Voci potenti, gioia ed energia per celebrare le festività in un’esperienza musicale indimenticabile.
Espanol :
Viva la magia de la Navidad con un concierto de gospel cálido y vibrante Voces potentes, alegría y energía para celebrar las fiestas en una experiencia musical inolvidable.
L’événement CONCERT DE NOËL GOSPEL Béziers a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE