CONCERT DE NOËL GOSPEL Béziers

CONCERT DE NOËL GOSPEL

CONCERT DE NOËL GOSPEL Béziers vendredi 26 décembre 2025.

CONCERT DE NOËL GOSPEL

Plan Mgr Blaquière Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-26
fin : 2025-12-26

Date(s) :
2025-12-26

Vivez la magie de Noël avec un concert de gospel vibrant et chaleureux ! Voix puissantes, joie et énergie pour célébrer les fêtes dans un moment musical inoubliable.
Vivez la magie de Noël lors d’un concert de gospel vibrant et chaleureux ! Voix puissantes, émotions et joie partagée vous attendent pour célébrer les fêtes avec énergie et lumière. Un moment musical inoubliable à ne pas manquer.   .

Plan Mgr Blaquière Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 73 73 

English :

Experience the magic of Christmas with a warm and vibrant gospel concert! Powerful voices, joy and energy to celebrate the holidays in an unforgettable musical moment.

German :

Erleben Sie den Zauber von Weihnachten mit einem vibrierenden und herzlichen Gospelkonzert! Starke Stimmen, Freude und Energie, um die Feiertage in einem unvergesslichen musikalischen Moment zu begehen.

Italiano :

Vivete la magia del Natale con un concerto gospel caldo e vibrante! Voci potenti, gioia ed energia per celebrare le festività in un’esperienza musicale indimenticabile.

Espanol :

Viva la magia de la Navidad con un concierto de gospel cálido y vibrante Voces potentes, alegría y energía para celebrar las fiestas en una experiencia musical inolvidable.

L’événement CONCERT DE NOËL GOSPEL Béziers a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE