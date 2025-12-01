Concert de Noël rue de l’église Grandvillers
Concert de Noël
rue de l’église Eglise de Grandvillers Grandvillers Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-21 15:30:00
fin : 2025-12-21 17:00:00
2025-12-21
Concert de Noël proposé par la Musique de Grandvillers
Direction Marc Antoine Colin
Vous pourrez découvrir le conte de Noël écrit, illustré et conté par l’autrice vosgienne Elodie Deelle, accompagné en musique par l’harmonie Thaon-Grandvillers.
La chorale L’air de Rien proposera quant à elle quelques chants de Noël.Tout public
rue de l’église Eglise de Grandvillers Grandvillers 88600 Vosges Grand Est +33 6 75 06 49 50
English :
Christmas concert by the Musique de Grandvillers
Conducted by Marc Antoine Colin
Discover the Christmas story written, illustrated and told by Vosges author Elodie Deelle, accompanied by the Thaon-Grandvillers brass band.
The L’air de Rien choir will perform a number of Christmas carols.
