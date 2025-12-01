Concert de Noël rue de l’église Grandvillers

Concert de Noël

rue de l’église Eglise de Grandvillers Grandvillers Vosges

Gratuit

Gratuit

Dimanche 2025-12-21 15:30:00

2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Concert de Noël proposé par la Musique de Grandvillers

Direction Marc Antoine Colin

Vous pourrez découvrir le conte de Noël écrit, illustré et conté par l’autrice vosgienne Elodie Deelle, accompagné en musique par l’harmonie Thaon-Grandvillers.

La chorale L’air de Rien proposera quant à elle quelques chants de Noël.Tout public

rue de l'église Eglise de Grandvillers Grandvillers 88600 Vosges Grand Est

Christmas concert by the Musique de Grandvillers

Conducted by Marc Antoine Colin

Discover the Christmas story written, illustrated and told by Vosges author Elodie Deelle, accompanied by the Thaon-Grandvillers brass band.

The L’air de Rien choir will perform a number of Christmas carols.

