Concert de Noël Rue Saint-Nicolas Granville

Concert de Noël

Rue Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 18:00:00

fin : 2025-12-13 19:15:00

Date(s) :

2025-12-13

L’ensemble vocal féminin SYRINX propose un concert de Noël dont le répertoire polyphonique est composé de chants traditionnels de Noël mais également d’œuvres moins connues datant du 16ème au 19ème siècle.

L’ensemble, qui réunit 13 chanteuses, est dirigé par Christine NEVEU et accompagné par Jean-François DETREE à l’orgue. .

Rue Saint-Nicolas Eglise Saint-Nicolas Granville 50400 Manche Normandie +33 6 51 51 75 95 syrinx.evf@free.fr

