Concert de Noël Place Général de Gaulle Granville

Concert de Noël

Place Général de Gaulle Au marché de Noël Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 11:00:00

fin : 2025-12-13 12:00:00

Date(s) :

2025-12-13

L’harmonie du Cap Lihou fête Noël en musique. .

Place Général de Gaulle Au marché de Noël Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29

English : Concert de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Concert de Noël Granville a été mis à jour le 2025-11-17 par OTGTM BIT Granville