Concert de Noël Place Général de Gaulle Granville

Place Général de Gaulle Au marché de Noël Granville Manche

Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00

2025-12-13

L’harmonie du Cap Lihou fête Noël en musique.   .

Place Général de Gaulle Au marché de Noël Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29 

