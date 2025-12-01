Concert de Noël Place Général de Gaulle Granville
Concert de Noël Place Général de Gaulle Granville samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Place Général de Gaulle Au marché de Noël Granville Manche
Début : 2025-12-13 11:00:00
fin : 2025-12-13 12:00:00
Date(s) :
2025-12-13
L’harmonie du Cap Lihou fête Noël en musique. .
Place Général de Gaulle Au marché de Noël Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 91 30 29
