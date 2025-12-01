Concert de Noël Rue Saint Sauveur Grignan
Concert de Noël Rue Saint Sauveur Grignan samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 19:30:00
2025-12-13
Concert de chants de Noël
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15 contact.presidence.evr26@gmail.com
English :
Concert of Christmas carols
German :
Konzert mit Weihnachtsliedern
Italiano :
Concerto di canti natalizi
Espanol :
Concierto de villancicos
