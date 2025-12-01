Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert de Noël Rue Saint Sauveur Grignan

Concert de Noël Rue Saint Sauveur Grignan samedi 13 décembre 2025.

Concert de Noël

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:00:00
fin : 2025-12-13 19:30:00

Date(s) :
2025-12-13

Concert de chants de Noël
  .

Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 26 25 26 15  contact.presidence.evr26@gmail.com

English :

Concert of Christmas carols

German :

Konzert mit Weihnachtsliedern

Italiano :

Concerto di canti natalizi

Espanol :

Concierto de villancicos

L’événement Concert de Noël Grignan a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes