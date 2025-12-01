Concert de Noël Rue Saint Sauveur Grignan
Concert de Noël Rue Saint Sauveur Grignan dimanche 28 décembre 2025.
Concert de Noël
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan Drôme
Début : 2025-12-28 18:00:00
fin : 2025-12-28 19:15:00
2025-12-28
Un spectacle porté par 3 artistes unis et passionnés une chanteuse lyrique habitée du sens profond de ses interprétations, un pianiste virtuose abordant tous les genres musicaux avec aisance , une comédienne passionnée de contes et beaux textes
Rue Saint Sauveur Collégiale Saint Sauveur Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 12 45 02 13 lespromeneursdesetoiles@gmail.com
English :
A show brought to life by 3 united and passionate artists: an opera singer inhabited by the profound meaning of her interpretations, a virtuoso pianist who tackles all musical genres with ease, and a comedienne passionate about storytelling and beautiful texts
German :
Eine Aufführung, die von drei vereinten und leidenschaftlichen Künstlern getragen wird: einer lyrischen Sängerin, die von der tiefen Bedeutung ihrer Interpretationen beseelt ist, einem virtuosen Pianisten, der alle musikalischen Genres mit Leichtigkeit behandelt, einer Schauspielerin, die sich für Märchen und schöne Texte begeistert
Italiano :
Uno spettacolo che prende vita da 3 artisti uniti e appassionati: una cantante lirica abitata dal significato profondo delle sue interpretazioni, un pianista virtuoso che affronta con disinvoltura tutti i generi musicali e una comica appassionata di narrazione e di bei testi
Espanol :
Un espectáculo al que dan vida 3 artistas unidos y apasionados: una cantante de ópera habitada por el sentido profundo de sus interpretaciones, un pianista virtuoso que aborda con soltura todos los géneros musicales y una cómica apasionada por la narración y los bellos textos
