Concert de noël Groupe vocal M.A.M.B.O Saint-Just-Luzac
Concert de noël Groupe vocal M.A.M.B.O Saint-Just-Luzac samedi 20 décembre 2025.
Concert de noël Groupe vocal M.A.M.B.O
Eglise de Saint-Just Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 17:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Chants de Noël interprétés par une quarantaine de choristes.
.
Eglise de Saint-Just Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 58 90 70
English : Christmas concert M.A.M.B.O vocal group
Christmas carols performed by a 40-strong choir.
L’événement Concert de noël Groupe vocal M.A.M.B.O Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2025-12-07 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes