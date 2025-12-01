Concert de Noël Gueberschwihr

Concert de Noël

Retrouvez l’ambiance de Noël à travers ce concert avec la participation des enfants des écoles, musiciens en herbe, de la chorale Ste-Cécile et de l’Ensemble Les Médiévales.

Place de la Mairie Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 31 05 mairie@gueberschwihr.alsace

English :

Experience the atmosphere of Christmas with this concert featuring schoolchildren, budding musicians, the Ste-Cécile choir and the Ensemble Les Médiévales.

German :

Lassen Sie sich von diesem Konzert in weihnachtliche Stimmung versetzen. Es wird von Schulkindern, angehenden Musikern, dem Chor Ste-Cécile und dem Ensemble Les Médiévales begleitet.

Italiano :

Entrate nello spirito natalizio con questo concerto che vede protagonisti scolari, musicisti in erba, il coro Ste-Cécile e l’ensemble Les Médiévales.

Espanol :

Sumérjase en el espíritu navideño con este concierto en el que participarán escolares, músicos en ciernes, el coro Ste-Cécile y el conjunto Les Médiévales.

