Concert de Noël Gueberschwihr
Concert de Noël Gueberschwihr samedi 13 décembre 2025.
Concert de Noël
Place de la Mairie Gueberschwihr Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-13 16:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Retrouvez l’ambiance de Noël à travers ce concert avec la participation des enfants des écoles, musiciens en herbe, de la chorale Ste-Cécile et de l’Ensemble Les Médiévales.
Place de la Mairie Gueberschwihr 68420 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 31 05 mairie@gueberschwihr.alsace
English :
Experience the atmosphere of Christmas with this concert featuring schoolchildren, budding musicians, the Ste-Cécile choir and the Ensemble Les Médiévales.
German :
Lassen Sie sich von diesem Konzert in weihnachtliche Stimmung versetzen. Es wird von Schulkindern, angehenden Musikern, dem Chor Ste-Cécile und dem Ensemble Les Médiévales begleitet.
Italiano :
Entrate nello spirito natalizio con questo concerto che vede protagonisti scolari, musicisti in erba, il coro Ste-Cécile e l’ensemble Les Médiévales.
Espanol :
Sumérjase en el espíritu navideño con este concierto en el que participarán escolares, músicos en ciernes, el coro Ste-Cécile y el conjunto Les Médiévales.
