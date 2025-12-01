Concert de Noël Place de l’Église où Place de l’Abbé Loiseau Guérande
Concert de Noël
Place de l’Église où Place de l’Abbé Loiseau Eglise de la Madeleine Guérande Loire-Atlantique
Début : 2025-12-13 15:30:00
fin : 2025-12-13 17:30:00
2025-12-13
L’association Culture & Loisirs vous invite à un concert de Noël. Au programme
– Les Chantous de La Presqu’île
– Le Normand Goudedranche, duo piano et bombarde, interpréteront notamment le célèbre Noël guérandais.
Un rendez-vous musical empreint de tradition et de convivialité pour célébrer l’esprit de Noël en musique ! .
