Concert de Noël Guéret
Concert de Noël Guéret mercredi 17 décembre 2025.
Concert de Noël
Avenue de la Senatorerie Guéret Creuse
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Concert de Noël avec le Conservatoire Emile Goué. .
Avenue de la Senatorerie Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 30 26 90 conservatoiremusique@cg23.fr
English :
L’événement Concert de Noël Guéret a été mis à jour le 2025-12-08 par Creuse Tourisme