Concert de Noël rue de l’Église Gugney-aux-Aulx

rue de l’Église Église Saint-Barthélémy Gugney-aux-Aulx Vosges
Concert de Noël.
Église Saint-Barthélémy.
Chorale Chante à loisir de Nomexy Châtel accompagnée par l’atelier musical Aperto A.M.A d’Épinal, direction Yves Orel, piano Taeko Orel.Tout public
rue de l’Église Église Saint-Barthélémy Gugney-aux-Aulx 88450 Vosges Grand Est +33 3 29 39 51 63 mairiegugneyauxaulx@orange.fr
English :
Christmas concert.
Église Saint-Barthélémy.
Chorale Chante à loisir de Nomexy Châtel accompanied by the musical workshop Aperto A.M.A d’Épinal, conductor Yves Orel, piano Taeko Orel.
German :
Konzert zur Weihnachtszeit.
Kirche Saint-Barthélémy.
Chorale Chante à loisir de Nomexy Châtel begleitet von der Musikwerkstatt Aperto A.M.A d’Épinal, Leitung Yves Orel, Klavier Taeko Orel.
Italiano :
Concerto di Natale.
Chiesa di Saint-Barthélémy.
Corale Chante à loisir di Nomexy Châtel accompagnata dal laboratorio musicale Aperto A.M.A d’Épinal, diretto da Yves Orel, pianoforte Taeko Orel.
Espanol :
Concierto de Navidad.
Iglesia Saint-Barthélémy.
Coral Chante à loisir de Nomexy Châtel acompañada por el taller musical Aperto A.M.A d’Épinal, bajo la dirección de Yves Orel, piano Taeko Orel.
