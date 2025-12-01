Concert de Noël Place de l’église Guilliers
Concert de Noël Place de l’église Guilliers samedi 20 décembre 2025.
Concert de Noël
Place de l’église Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Guilliers Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20 20:00:00
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
L’église Saint-Pierre-Saint-Paul accueille le Choeur An Alre pour un concert de Noël de chants polyphoniques bretons et celtiques.
Dirigé par Angeline Johnston, vingt-cinq choristes amateurs sont réunis autour d’un répertoire de chants traditionnels sacrés et profanes de Bretagne et des pays celtes (Irlande, Pays de Galles). A 20h, participation libre. .
Place de l’église Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 40 15
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Concert de Noël Guilliers a été mis à jour le 2025-11-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande