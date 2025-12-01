Concert de Noël Place de l’église Guilliers

Concert de Noël

Place de l’église Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Guilliers Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:00:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

L’église Saint-Pierre-Saint-Paul accueille le Choeur An Alre pour un concert de Noël de chants polyphoniques bretons et celtiques.

Dirigé par Angeline Johnston, vingt-cinq choristes amateurs sont réunis autour d’un répertoire de chants traditionnels sacrés et profanes de Bretagne et des pays celtes (Irlande, Pays de Galles). A 20h, participation libre. .

Place de l’église Eglise Saint-Pierre Saint-Paul Guilliers 56490 Morbihan Bretagne +33 2 97 74 40 15

L’événement Concert de Noël Guilliers a été mis à jour le 2025-11-04 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande