Concert de Noël-Harmonie de Marcillac Marcillac-Vallon

Entrée libre
Début : Dimanche 2025-12-14
L’Harmonie de Marcillac présente son concert de Noël, le dimanche 14 décembre à 18h à l’église de Marcillac.
Chants de l’école de musique Conques-Marcillac et concert de l’Harmonie de Marcillac. .
The Harmonie de Marcillac presents its Christmas concert on Sunday December 14 at 6pm in the Marcillac church.
