Concert de Noël-Harmonie de Marcillac Marcillac-Vallon

Concert de Noël-Harmonie de Marcillac

Place de l’église Marcillac-Vallon Aveyron

Tarif : – – EUR

Entrée libre

Date :

Début : Dimanche 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

L’Harmonie de Marcillac présente son concert de Noël, le dimanche 14 décembre à 18h à l’église de Marcillac.

Chants de l’école de musique Conques-Marcillac et concert de l’Harmonie de Marcillac. .

Place de l’église Marcillac-Vallon 12330 Aveyron Occitanie

English :

The Harmonie de Marcillac presents its Christmas concert on Sunday December 14 at 6pm in the Marcillac church.

