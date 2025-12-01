Concert de Noël Harmonies réunies Lapoutroie

Concert de Noël Harmonies réunies

Un moment musical et chaleureux grâce aux airs traditionnels de Noël. Venez vous plonger dans l’univers magique de Noël.

Les musiciens de l’harmonie Concordia de Lapoutroie sont enthousiastes afin de vous proposer leur traditionnel concert de Noël! La société de musique de Sigolsheim les accompagnent lors de ce concert.

Sous la direction de Jean-François MULLER, c’est l’occasion d’offrir un moment musical de grande qualité, mêlant musique, chants d’ensemble et solistes.

Une parenthèse musicale et chaleureuse à ne pas manquer pour terminer dans la joie cette année 2025. 0 .

2 rue du Foyer St Martin Lapoutroie 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 22 78 info@kaysersberg.com

English :

A warm, musical moment with traditional Christmas tunes. Come and immerse yourself in the magical world of Christmas.

German :

Ein musikalischer und herzlicher Moment dank traditioneller Weihnachtsmelodien. Tauchen Sie ein in die magische Welt von Weihnachten.

Italiano :

Un momento caldo e musicale con le tradizionali melodie natalizie. Venite a immergervi nel magico mondo del Natale.

Espanol :

Un momento cálido y musical con melodías tradicionales navideñas. Ven y sumérgete en el mágico mundo de la Navidad.

