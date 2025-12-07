Concert de Noël Église Saint Louis Haselbourg

Concert de Noël Église Saint Louis Haselbourg dimanche 7 décembre 2025.

Concert de Noël

Église Saint Louis 18 rue Principale Haselbourg Moselle

Tarif : – – EUR
Gratuit

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07

2025-12-07

Avec la chorale de Phalsbourg sous la direction d’Elisabeth Fischer; Jean-Marie Feidt au synthé; le Choeur Grégorien Régional sous la direction de Jean-Marie Germain; organiste Armand Ramm. Concert organisé par les Amis de l’Orgue.Tout public
Église Saint Louis 18 rue Principale Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 08 82 80 

English :

With the Phalsbourg choir conducted by Elisabeth Fischer; Jean-Marie Feidt on synthesizer; the Choeur Grégorien Régional conducted by Jean-Marie Germain; organist Armand Ramm. Concert organized by the Friends of the Organ.

L'événement Concert de Noël Haselbourg a été mis à jour le 2025-11-26