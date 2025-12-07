Concert de Noël Église Saint Louis Haselbourg
Concert de Noël Église Saint Louis Haselbourg dimanche 7 décembre 2025.
Concert de Noël
Église Saint Louis 18 rue Principale Haselbourg Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:00:00
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Avec la chorale de Phalsbourg sous la direction d’Elisabeth Fischer; Jean-Marie Feidt au synthé; le Choeur Grégorien Régional sous la direction de Jean-Marie Germain; organiste Armand Ramm. Concert organisé par les Amis de l’Orgue.Tout public
0 .
Église Saint Louis 18 rue Principale Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 08 82 80
English :
With the Phalsbourg choir conducted by Elisabeth Fischer; Jean-Marie Feidt on synthesizer; the Choeur Grégorien Régional conducted by Jean-Marie Germain; organist Armand Ramm. Concert organized by the Friends of the Organ.
L’événement Concert de Noël Haselbourg a été mis à jour le 2025-11-26 par OT PAYS DE PHALSBOURG