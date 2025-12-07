Concert de Noël Église Saint Louis Haselbourg

Concert de Noël

Église Saint Louis 18 rue Principale Haselbourg Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-07 15:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Avec la chorale de Phalsbourg sous la direction d’Elisabeth Fischer; Jean-Marie Feidt au synthé; le Choeur Grégorien Régional sous la direction de Jean-Marie Germain; organiste Armand Ramm. Concert organisé par les Amis de l’Orgue.Tout public

0 .

Église Saint Louis 18 rue Principale Haselbourg 57850 Moselle Grand Est +33 3 87 08 82 80

English :

With the Phalsbourg choir conducted by Elisabeth Fischer; Jean-Marie Feidt on synthesizer; the Choeur Grégorien Régional conducted by Jean-Marie Germain; organist Armand Ramm. Concert organized by the Friends of the Organ.

