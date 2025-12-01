Concert de Noël Hasparren

Concert de Noël

Concert de Noël Hasparren mercredi 17 décembre 2025.

Concert de Noël

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17

Date(s) :
2025-12-17

Concert de Noël des Grands élèves Soinubila, lumières de Noël.
Ikasle zaharren eguberriko kontzertua.   .

Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02 

English : Concert de Noël

L’événement Concert de Noël Hasparren a été mis à jour le 2025-11-28 par Office de Tourisme Pays Basque