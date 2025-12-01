Concert de Noël Hasparren
Concert de Noël Hasparren mercredi 17 décembre 2025.
Concert de Noël
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Début : 2025-12-17
fin : 2025-12-17
2025-12-17
Concert de Noël des Grands élèves Soinubila, lumières de Noël.
Ikasle zaharren eguberriko kontzertua. .
Chapelle du Sacré Coeur Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
